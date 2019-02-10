الصحة النيابية:شركات الاتصال تخرق ضوابط البث وتسببت بإصابات سرطانية

2019/02/10 | 22:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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كشفت لجنة الصحة والبيئة النيابية، الأحد، عن تسجيل إصابات سرطانية نتيجة بث أبراج الاتصالات ترددات فوق الحد المسموح به، داعية الحكومة الى فرض غرامات مالية على أصحاب شركات الاتصال وتحويلها لمرضى السرطان.وقالت عضو اللجنة منال المسلماوي إن “شركات الاتصال لديها محددات عالمية ببث الترددات لمنع الإصابات السرطانية خاصة في المناطق السكانية”.وأضافت ان “شركات الاتصالات في العراق ضربت كل الضوابط العلمية وتبث ترددات فوق الحد المسموح به فضلا عن تنصيب أبراج الاتصالات فوق المنازل وفي قلب المناطق السكنية”.وأوضحت ان “تلك الترددات تسببت بإصابات سرطانية خاصة في المناطق الشعبية”، داعية الحكومة الى “فرض غرامات مالية على شركات الاتصال وتحويل أموالها لعلاج المصابين بتلك الإمراض”.





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