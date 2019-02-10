وزير الكهرباء يزور ايران ويتباحث مع مسؤوليها سبل التعاون المشترك في مجال الطاقة الكهربائية

2019/02/10 | 22:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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زار السيد وزير الكهرباء الدكتور لؤي الخطيب، الجمهورية الاسلامية في ايران مع وفد من المتخصصين من ملاكات الوزارة العليا.

وتضمنت الزيارة العديد من اللقاءات مع المسؤولين الايرانيين ابتداءً من نائب رئيس الجمهورية ووزير الطاقة الايراني، وعدد من المتخصصين في مجال الطاقة في ايران ولمدة أربعة ايام.

وجاءت الزيارة بناءً على دعوة من وزير الطاقة الايراني في زيارته الاخيرة الى بغداد نهاية شهر كانون الاول الماضي، حيث تمخضت الزيارة عن تفعيل محاضر الاجتماعات التي تمت في بغداد والاتفاقات التي تم تثبيت بنودها والخاصة بالتعاون المشترك، وتجديد عقد استيراد الطاقة الكهربائية مع شركة (تفانير) الإيرانية لمدة عام واحد.

واطلع السيد الوزير على التجربة الايرانية الخاصة بمعالجة العشوائيات والضائعات حتى وصولها الاكتفاء الذاتي كونها متقاربة مع وضع العديد من المناطق في العراق، وكيفية الانتقال الى مرحلة التقدم التكنولوجي، حيث تُعَد ايران دولة مصنعة للمنظومات التكنولوجية في قطاع الطاقة، ومصدرة للبضائع والمنتجات للعديد من دول العالم بما فيها الادوات الاحتياطية، والمقاييس الذكية، وجميع معدات قطاعات انتاج ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية.

وقد التقى الوزير الخطيب، في مدينتي طهران ومشهد، باكثر من عشرة مؤسسات وشركات ومصانع متخصصة في مجال الطاقة الكهربائية، الى جانب مراكز للبحوث واطلع على خطوط الانتاج ذات العلاقة.

تجدر الاشارة الى ان استمرار استيراد الطاقة الكهربائية من ايران هو ليس الهدف الرئيسي لتطوير العلاقة بين البلدين، كون العراق يعمل جاهداً للوصول الى الاكتفاء الذاتي خلال المرحلة المقبلة، وان تطوير التعاون المشترك هو للاستفادة من خبرة الجمهورية الاسلامية في إعمار قطاع الطاقة، وبناء مراكز التدريب والتأهيل ورفع كفاءة الملاكات الوطنية وصولاً الى انهاء الازمة، كما ان العراق يتعامل بشكلً متوازن ومتوازي مع جميع دول الجوار سواء بمسائل الربط التزامني و كذلك الاستثمار وتطوير العلاقات والتعاملات مع الشركات العالمية الاخرى.

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