مانشستر ستي يسحق تشيلسي بسداسية

2019/02/10 | 22:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سحق مانشستر سيتي ضيفه تشيلسي بستة أهداف نظيفة مساء الأحد، على ملعب الاتحاد

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