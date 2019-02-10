عبد المهدي: حل مشكلة تلوث مياه الأنهر يمثل اولوية عمل الحكومة

2019/02/10 | 22:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عقدت اللجنة الوزارية الخاصة بالحد من تلوث المياه اليوم الاحد، اجتماعا برئاسة رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي.

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