العامري يشن هجوما حادا على التواجد الاميركي في العراق

2019/02/10 | 22:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/SNG- شن زعيم تحالف الفتح هادي العامري، السبت، هجوما حادا على التواجد الأميركي في العراق، لافتا إلى أن ما يذكر عن انتشار وتجوال بين المدن لهذه القوات كله “شائعات“.وقال العامري في كلمة له خلال المؤتمر التنظيمي لمنظمة بدر فرع ديالى ،إن “القوات الأميركية أجبن من أن تقوم بتحركات في المدن العراقية، وكل ما يرد ...

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