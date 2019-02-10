القوات الأمنية تنفذ أمنية استباقية جنوبي الفلوجة

2019/02/10 | 22:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنصار/..نفذت القوات الأمنية ،الأحد، عملية أمنية استباقية جنوبي مدينة الفلوجة.وقال قائممقام قضاء عامرية الصمود بمحافظة الانبار شاكر العيساوي إن “قوة امنية من مركز شرطة قضاء عامرية الصمود جنوبي مدينة الفلوجة، نفذت حملة امنية استباقية على خلفية ورود معلومات استخباراتية عن نية احد عناصر داعش من خلاياها النائمة تفخيخ عجلة تمهيدا لاستهداف القوات الامنية […]

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