2019/02/10 | 22:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنصار/..أكد زعيم تحالف الفتح ​هادي العامري ،الأحد،​ أنه لن يتم السماح لأي تواجد للقوات الأميركية في ​ العراق​.وقال العامري في كلمة ألقاها خلال المؤتمر التنظيمي لمنظمة “بدر” فرع ديالى إن “​القوات الأميركية​ أجبن من أن تقوم بتحركات في المدن العراقية”، مضيفا: “إننا ننتمي لمشروع المقاوم للكيان الصهيوني، ونرفض كل المتخاذلين والمستسلمين لهذا الكيان، […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص العامري: لن يتم السماح لأي تواجد للقوات الأميركية في ​العراق alansaar.

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