2019/02/10 | 22:05
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- الأنصار/..
أكد زعيم تحالف الفتح هادي العامري ،الأحد، أنه لن يتم السماح لأي تواجد للقوات الأميركية في العراق.
وقال العامري في كلمة ألقاها خلال المؤتمر التنظيمي لمنظمة “بدر” فرع ديالى إن “القوات الأميركية أجبن من أن تقوم بتحركات في المدن العراقية”، مضيفا: “إننا ننتمي لمشروع المقاوم للكيان الصهيوني، ونرفض كل المتخاذلين والمستسلمين لهذا الكيان، […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العامري: لن يتم السماح لأي تواجد للقوات الأميركية في العراق) نشر أولاً على موقع (الانصار) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
أكد زعيم تحالف الفتح هادي العامري ،الأحد، أنه لن يتم السماح لأي تواجد للقوات الأميركية في العراق.
وقال العامري في كلمة ألقاها خلال المؤتمر التنظيمي لمنظمة “بدر” فرع ديالى إن “القوات الأميركية أجبن من أن تقوم بتحركات في المدن العراقية”، مضيفا: “إننا ننتمي لمشروع المقاوم للكيان الصهيوني، ونرفض كل المتخاذلين والمستسلمين لهذا الكيان، […]
هناك تفاصيل اخرى بخصوص العامري: لن يتم السماح لأي تواجد للقوات الأميركية في العراق alansaar.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العامري: لن يتم السماح لأي تواجد للقوات الأميركية في العراق) نشر أولاً على موقع (الانصار) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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