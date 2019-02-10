أطنان من تمور الديوانية مهددة بالتلف وإتهام للحكومة من أي خسارة

2019/02/10 | 22:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أتهم مزارعو محافظة الديوانية، الحكومة برفض إستلام محاصيلهم من التمور.

وقال عدد من المزارعين لمراسل وكالة {الفرات نيوز}، ان "الحكومة ترفض إستلام الاف الاطنان من التمور والاعتماد على المستورد وخسائرنا لا تحصى وتفوق ملايين الدنانير".وحذروا من ان "التمور المخزنة معرضة للتلف بأي لحظة".من جانبه دعا عضو مجلس محافظة الديوانية حكيمة الشبلي في تصريح لمراسل الفرات "وزارة التجارة بالنهوض بمسؤولياتها وفتح باب التسويق لاستقبال الكميات الهائلة من التمور في المحافظة خاصة وان هناك طلب خارجي من شركات إقليمية على هذه التمور".انتهىبواسطة..



أحمد حسن

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