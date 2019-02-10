لجنة حكومية مشتركة لإعادة تأهيل ابنية شارع الرشيد

2019/02/10 | 22:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} وجه وزير الثقافة والسياحة والاثار عبد الأمير الحمداني بالاتفاق مع امانة بغداد، بتشكيل لجان مشتركة مع امانة بغداد لاعادة تأهيل الابنية التراثية في شارع الرشيد ببغداد.

جاء ذلك خلال استقباله في مقر الوزارة، اليوم الاحد، امينة بغداد ذكرى علوش.وذكر بيان لمكتبه، تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه، ان" الحمداني بحث مع علوش، العمل المشترك بين الوزارة وامانة بغداد والتقاطعات التي تعرقل عملهما".وقال الحمداني خلال اللقاء انه" يطمح ان يكون هناك تعاون كبير بين الجانبين وتشكيل لجان مشتركة لتجاوز التقاطعات التي تنعكس سلبا على عمل الجانبين"، مشيرا الى ان" ذلك الامر من ضمن البرنامج الحكومي لرئيس الوزراء عادل عبد المهدي وتوجيهاته".



وشدد على" ضرورة حماية المباني التراثية التي تعطي للعاصمة بصمتها ونكهتها الخاصة".وكان مكتب رئيس الوزراء عادل عبد المهدي اعلن في الـ20 من شهر كانون الاول الماضي، عن افتتاح شارع الرشيد في بغداد بعد اغلاقه 15 عاماً.انتهى

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