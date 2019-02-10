ولايتي: الثورة الاسلامية أعادت ايران الى الشعب

2019/02/10 | 22:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد مستشار قائد الثورة الإسلامية في إيران علي اكبر ولايتي اليوم الاحد، أن الثورة الاسلامية أعادت ايران الى الشعب، الا ان ترامب يريد ان يعيد

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