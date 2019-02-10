نينوى.. الحشد يحبط هجوماً انتحارياً لـداعش ويلقي القبض على خلية سرية غرب المحافظة

2019/02/10 | 22:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- احبطت قوات الحشد الشعبي، اليوم الاحد، هجوما انتحاريا لتنظيم "داعش" الإرهابي في قاطع عمليات نينوى بقضاء البعاج غرب المحافظة، فيما القت القبض على خلية سرية

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