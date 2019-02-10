وزير المالية ينفي ايقاف التعيينات ويوجه الوزارات بتنفيذ التعليمات في موازنة 2019

2019/02/10 | 22:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وذكر بيان لمكتب وزير المالية حصلت " الغدير " على نسخة منه ان هذه الاخبار غير صحيحة وان الوزارة وجهت جميع الوزارات والهيئات ومجالس المحافظات باستلام تعليمات تنفيذ الموازنة لهذا العام بدءاً من يوم غد الاثنين . واضاف البيان بان وزير المالية وجه بتنفيذ التعليمات الخاصة باطلاق الدرجات الوظيفية والتعيينات .

انتهى ع.س

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