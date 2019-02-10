عبد المهدي يوجه بالاستفادة من الواردات المائية في زيادة الخزين المائي

2019/02/10 | 22:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، اليوم الاحد، أن حل ملف تلوث مياه الانهر يمثل اولوية لعمل الحكومة منذ تشكيلها، مؤكدا توفير التخصيصات المالية اللازمة للملف، دعا الى ضرورة أن تكون هناك حملة توعية بوسائل الإعلام للحفاظ على الثروة المائية.

وقال المكتب الاعلامي لعبد المهدي في بيان تلقت " الغدير " نسخة منه، إن "اللجنة الوزارية الخاصة بالحد من تلوث المياه عقدت اجتماعا برئاسة رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي"، مبينا أن "اللجنة انجزت الخطط اللازمة لوضع المعالجات لموضوع تلوث المصادر المائية، واستكملت بعد دراسات وفحوصات وعمل ميداني مكثف حلولا جذرية لهذه المشكلة".

وأضاف المكتب، أنه "جرى خلال الاجتماع متابعة تنفيذ توصيات الاجتماع السابق"، مبينا أنه "حضر الاجتماع كل من وزير الصحة والبيئة علاء الدين العلوان، ووكلاء وزارات الموارد المائية والزراعة والاعمار والاسكان والتخطيط والصحة والبيئة والصناعة والكهرباء والنفط وأمانة بغداد وهيئة المستشارين".

ونقل البيان عن عبد المهدي قوله، أن "حل مشكلة تلوث مياه الأنهر يمثل اولوية لعمل الحكومة منذ تشكيلها وقد احرزنا تقدما في هذا الملف الحيوي، ونتابعه بشكل تفصيلي، واتخذنا الاجراءات السليمة والمطمئنة بشأنه، الى جانب تنفيذ الخطط والمعالجات القريبة والبعيدة الأمد، للحد من تلوث المصادر المائية وضمان استخدامها بالشكل الأمثل".

ووجه عبد المهدي، بـ "الاستفادة من الواردات المائية وكميات الامطار في زيادة الخزين المائي ووضع سياسة لترشيد الاستهلاك"، مؤكدا "توفير الحكومة التخصيصات المالية اللازمة لملف المياه، وضرورة أن تكون هناك حملة توعية في وسائل الإعلام للحفاظ على الثروة المائية".

انتهى ع.س

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