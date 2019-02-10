الاسدي: اغلب القوى السنية مع تواجد القوات الامريكية في العراق

2019/02/10 | 22:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد بين المتحدث باسم تحالف الفتح النائب احمد الاسدي، الاحد، ان اغلب القوى السنية مع تواجد القوات الامريكية في العراق، لافتاً الى ان القانون والدستور لايقبلان بوجود قوات برية امريكية في العراق.وقال الاسدي في تصريح متلفز تابعته /المعلومة/، ان “داعش يتواجدون على شكل خلايا نائمة او افراد متحركة، ويستغلون المثلث الصحراوي الغربي في […]

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