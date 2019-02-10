2019/02/10 | 22:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: f2mK-HnjBVY

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. هل سيقوم المجلس الاعلى لمكافحة الفساد بمهامة ولا يؤثر على صلاحيات المؤسسات الأخرى ؟) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. هل سيقوم المجلس الاعلى لمكافحة الفساد بمهامة ولا يؤثر على صلاحيات المؤسسات الأخرى ؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).