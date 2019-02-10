الطالبة المسيحية مينا رغيد ، تجعل الحكومة العراقية تبصر من جديد تجاه الأقليات

2019/02/10 | 22:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيزيدي 24 _ جميل الجميل أطلق المطران مار نيقوديموس داؤد متي شرف رئيس أبرشية الموصل وكردستان للسريان الكاثوليك على صفحته الشخصية في الفيسبوك تسجيل بث مباشر يوجّه نداءاً أمام أنظار الحكومة العراقية وجامعة الموصل بتعيين الطالبة المتفوقة على كلية الأداب وعلى جامعة الموصل يعاتب فيه اللجنة الطبية ومتهما إياها بممارسة التمييز مع الحكومة العراقية ضدّ […]

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