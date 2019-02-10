إصابة مسن كوردي برصاص أحد النازحين في عفرين

2019/02/10 | 22:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أطلق أحد النازحين العرب في عفرين بغربي كوردستان (كوردستان سوريا)، اليوم الأحد، النار على مسن كوردي، ما أدى إلى إصابته بجروح بليغة، وفق مصادر حقوقية كوردية من المنطقة.

وقالت منظمة حقوق الإنسان في عفرين في بيان تلقت (باسنيوز) نسخة منه: «بينما كان المواطن العجوز علي قلندر البالغ من العمر 80 عاماً من أهالي بلدة المعبطلي يرعى أغنامه في حقله الكائن بين البلدة وقرية قنطرة بجانب زيارة آف كيري، وإذ بطلقة نارية تستقر في أعلى جسده من الخلف، مما أستدعي نقله لأحد المشافي في مدينة عفرين، ولخطورة وضعه الصحي تم نقله لأحد المشافي التركية».

وأضافت «من خلال التحقيق الأولي عن الحادث، تبين بأن أحد أبناء النازحين، والده من مرتبات الجبهة الشامية، قد أطلق الرصاص من بندقية كانت بحوزته عن سبق الإصرار والترصد على العجوز من نافذة بناء قديم مقابل للحقل».

وأشارت المنظمة إلى أن «الشاب مازال في البلدة معتقلاً وبحماية العناصر المسلحة الموالية لتركيا».

وكانت الشابة الكوردية لوفين خليل نوري شيتو من أهالي قرية كفروم التابعة لناحية شران، قد فقدت حياتها قبل يومين بأحد المشافي التركية في مدينة إصلاحية، وذلك بعد محاولتها برفقة والديها عن طريق أحد المهربين الدخول إلى الأراضي التركية والالتحاق بخطيبها، بعد دفع مبلغ قدره 500 دولار أمريكي عن كل شخص.

وقالت منظمة حقوق الإنسان في عفرين: «بعد فترة طويلة من المشي عبر دروب صعبة من الجبال والوديان تحت المطر ونتيجة البرد القارس فإنها تعرضت حوالي الساعة الثانية ليلاً لنوبة قلبية مما أستدعي نقلها لأحد المنازل والبقاء هناك لغاية الساعة التاسعة صباحاً إلى أن وصلت الجندرمة التركية وتم نقلها لأحد المشافي لتسلم روحها في المشفى».

وأوضحت المنظمة، أنه «نتيجة الفحص والتقرير الطبي تبين أن سبب الوفاة هو تعرضها لجلطة نتيجة الخوف وجلطة أخرى نتيجة البرد»، مشيرة إلى حدوث حالتين مماثلتين مؤخراً في المنطقة على الحدود.





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