السيتي يقسو على تشيلسي بسداسية ويتصدر البريميرليج مؤقتاً

2019/02/10 | 22:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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فاز فريق مانشستر سيتي بستة أهداف نظيفة على فريق تشيلسي، في المباراة التي جمعتهما على ملعب “الاتحاد”، ضمن لقاءات الجولة السابعة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.





المباراة شهدت تألق الدولي الأرجنتيني سرجيو أجويرو، مهاجم “السكاي بلو”، بعدما سجل “هاتريك”، وصعد لصدارة هدافي البريميرليج بوصوله للهدف رقم 17، ليتساوى مع الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول.





الشوط الأول من المباراة، انتهى بتقدم السيتي برباعية نظيفة، الهدف الأول جاء مبكرًا عبر رحيم سترلينج في الدقيقة الرابعة، وبعدها بدقائق وفي الدقيقة 13 سجل سرجيو أجويرو الهدف الثاني.

ثم في الدقيقة 19 استغل أجويرو، خطأ دفاعي فادح وسجل الهدف الثاني له في المباراة والثالث لفريقه، وفي الدقيقة 25 سجل الألماني “إلكاي جوندوجان” الهدف الرابع من تسديدة رائعة.

وفي الشوط الثاني من المباراة واصل أجويرو، تألقه في المباراة وأحرز الهدف الثالث له “هاتريك” والخامس لفريقه من علامة الجزاء، وفي الدقيقة 80 عاد الإنجليزي سترلينج لهز شباك البلوز مختتمًا مهرجان الأهداف.

هذا الفوز رفع رصيد السيتيزن للنقطة 65 ليستعيد الصدارة من ليفربول بفارق الأهداف، مع تواجد مباراة مؤجلة للريدز أمام مانشستر يونايتد، فيما تجمد رصيد البلوز عند 50 نقطة بالمركز السادس في سلم الترتيب.

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