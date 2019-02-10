إحباط هجوم انتحاري “خطر” لتنظيم داعش في بعّاج نينوى.. الحشد الشعبي يروي التفاصيل 

2019/02/10 | 22:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد -ناس احبطت قوات الحشد الشعبي، الاحد، هجوما انتحاريا لتنظيم داعش في قاطع عمليات نينوى بقضاء البعاج غرب المحافظة، فيما القت القبض على خلية سرية مطلوبة للقوات الامنية.وقال اعلام الحشد في بيان تلقى “ناس” نسخة منه اليم (10 شباط 2019) ان “قوات اللواء 33 في الحشد الشعبي تصدت لمجموعة ارهابية بواسطة كمين محكم بعد […]

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