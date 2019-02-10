رفع 1100 كتلة كونكريتية عن المنطقة الخضراء

2019/02/10 | 22:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت امانة بغداد، اليوم الاحد، رفع 1100 كتلة كونكريتية مختلفة الأحجام خلال 3 ايّام فقط عن المنطقة الخضراء وسط بغداد.وذكرت الامانة في بيان، قامت برفع الكتل الكونكريتية من اماكن مختلفة من المنطقة الخضراء كانت الحصة الأكبر فيها من محيط مسرح وسينما المنصور".

واضافت ان "الـ 1100 كتلة كونكريتية تم رفعها خلال ايّام الخميس والسبت والأحد واستنفرت فيها ملاكات الامانة لرفع النفايات والأنقاض المتجمعة اضافة الي استمرار ملاكاتها باعمال تشذيب الأشجار وزراعة الفضاءات وترقيع الشوارع".انتهى/س

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