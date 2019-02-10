2019/02/10 | 22:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع / الحشد الشعبي يصد هجوما لداعش في قضاء البعاج

واع / بغداد / ز .أ

اعلنت قوات الحشد الشعبي، الاحد، عن احباطها هجوما انتحاريا لعصابات داعش الإرهابي في قاطع عمليات نينوى بقضاء البعاج غرب المحافظة.

وذكر بيان للحشد الشعبي تلقته ( وكالة انباء الاعلام العراقي / واع ) إن "قوات اللواء 33 في الحشد الشعبي تصدت لمجموعة ارهابية بواسطة كمين محكم بعد ورود معلومات مؤكدة تُفيد بأستهداف القطعات المنتشرة غرب نينوى في المحور السادس لعمليات الحشد الشعبي بواسطة انتحاريين".

وأضاف ان "العملية اسفرت عن مقتل اثنين من الإرهابيين واعتقال ثلاثة منهم ضمنهم امرأة، مبينا أن المجموعة الارهابية تُعتبر من المجموعات المهمة والمطلوبة للقوات الأمنية ولديها عمليات تخريبية داخل العراق وسوريا ومنهم من لا يزال مستمراً بأعمالهِ الإرهابية في سوريا".

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