وزير الإعمار يتعهد بإعمار جسور الموصل وصيانة الطرق الخارجية خلال العام الحالي

2019/02/10 | 22:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ نينوى

أكد وزير الاعمار والاسكان والبلديات بنكين ريكاني، ان العام الحالي سيكون عام إعمار الجسور مؤكداً أنه “سيسخر امكانيات وزارته لإعمار الموصل وصيانة الطرق،

وقال ريكاني خلال لقاء مع محافظ نينوى نوفل العاكوب وحضرته “النور نيوز ” إن الدمار الذي بالموصل كبير ويجب تركيز الجهود على الاعمار مشيراً إلى أن” ما حصل في المحافظة هو “كارثة” كانت نتيجة عدة صراعات وتراكمات كثيرة”.

وأكد

أنه” يجب يكون معيار الوطنية هو الأساس وأننا كلنا نعيش في بلد واحد سواء تصارعنا

او تصارحنا فلن نترك البلد “.

واضاف

” اتمنى ان نكون جميعنا ان اخذنا درس وهو درس مؤلم مرحلة سيطرة تنظيم داعش الإرهابي

على الموصل وحجم الدمار مؤلم والكارثة الانسانية مؤلمة”.

وانتقد

وزير الاعمار تعدد الجهات التي تشرف على اعمار الموصل، قائلا ” هناك لجان في الامانة

العامة لمجلس الوزراء وهناك صندوق اعادة الاعمار لمناطق المحررة وهناك لجنة في الموصل

برأسها استاذ جامعي فوجدت هناك تشتت لا داعي له، نحتاج الى تركيز وتنظيم الجهود نحو

استراتيجية موحدة لاعمار الموصل خصوصا في المنطقة القديمة”.

واكد

ريكاني ” استنفرنا مؤسسات وزارتنا في الموصل للعمل هذا العام بجد ، واعلن ان هذه

السنة سنحيل جميع الجسور خلال الشهرين القادمين الثالث والخامس والرابع الى شركات مقاولات

لإصلاحها ويتم الانتهاء هذا العام من إصلاحها، ولا يوجد مشروع متعلق بوزارتنا في الموصل

يتعطل نهائي طالما اقرت الموازنة “.

وتابع

” هناك ضرر اخر وهو ان المحافظة اكثر فيها قناطر وطرق خارجية سنركز هذا العام

على اعادة إصلاحها سواء التي جرفتها السيول او الاعمال الحربية لإعادة حركة التنقل

في المحافظة مع المحافظات الاخرى”.

واوضح

” باعتباري وزير العدل وكالة علينا معالجة ملف الاملاك العقارية هناك حديث عن

موضوع الاملاك في الساحل الايسر وهناك قرارات مؤلمة علينا معالجتها”.

وقال

وزير الاعمار ” سأضع جميع إمكانيات الوزارة في خدمة اعمار الموصل، حيث بسبب انخفاض

الميزانية التشغيلية في جميع أنحاء العراق نحتاج الى تفكير جديد حول استحصال مصادر

التمويل وتفعيل موضوع الجباية حيث انه مقر ضمن الموازنة، وقريبا اطلاق الجباية الالكترونية”.

وناقش

الوزير مع نواب نينوى ومحافظها موضوع استحصال ايجارات املاك البلدية المؤجرة للمواطنين

خلال فترة سيطرة داعش وكيفية معالجة هذا الملف.

واضاف

” علينا التفكير بإسكان المواطنين الذين تضررت مساكنهم وإطلاق توزيع الاراضي السكنية

وإطلاق قروض لتمويل بنائها”.

وتابع

” نفتخر بهذه المدينة وبأهلها ونفتخر باننا ولدنا ودرسنا فيها وعشنا بيننا كأخوة

ولم نشعر باي تفرقة او تمييز والاحداث الاخيرة شاذة لان المدينة لم تشهد اَي تمييز

عرفي عبر تاريخها وعلينا اعادة ألقها عبر الارتقاء بالخدمات البلدية”.

وقال

” عندي ملاحظة بالنسبة للتخطيط العمراني الموصل لا تزال مخططاتها في بالي، أي

تغيير للمناطق الخضراء لن أسامح به وبأثر رجعي لن اسمح بتحويل المناطق الخضراء الى

مناطق سكنية او عقارية”.

من جانبه

قدم محافظ نينوى نوفل العاكوب شرحا عن واقع المدنية وحجم الدمار الحاصل فيها، ومراحل

الاعمار والصعوبات وقلة لتخصيصات المالية

وتجول

وزير الاعمار برفة عدد من النواب ومحافظ نينوى في المدينة القديمة للاطلاع على المشاريع

الخدمية التي تنفذ هناك، كما زار وافتتح دائرتي الماء والمجاري في مقرهما الأصيل في

الجانب الايمن بعد اعادة أعمارهما، بعدها قام بزيارة مجلس المحافظة واللقاء برئيس وأعضاء

المجلس والاستماع الى شرح في واقع نينوى.

وأكد

بنكين ” هذا العام عام اعمار جسور الموصل ، وسأكون ممثل محافظة نينوى في مجلس

الوزراء واطالب بحقوقها، خصوصا في واقع عقارات الدولة والسجون والمستوى المعيشي للمواطنين

الذي هبط بشكل كبير وملف السكن وإعمار المنازل”.

وتابع

” فيما يتعلق بالتسجيل العقاري سيكون هناك اجتماع من قبلي مع مجلس المحافظة والمحافظ

للبحث بهذا الملف”.

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