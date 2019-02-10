إيران تعلن القبض على 7 عناصر من “داعش”

2019/02/10 | 22:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادأعلن وزير الاستخبارات الإيراني محمود علوي، القبض على 7 من عناصر تنظيم “داعش” الإرهابي “كانوا يستعدون لتنفيذ هجوم” خلال احتفالات الذكرى السنوية الـ40 للثورة التي أسقطت حكم الشاه.

جاء ذلك في تصريح للصحفيين، الأحد، على هامش مشاركته في معرض أقيم بالعاصمة طهران، لعرض أسلحة استخدم خلال الحرب الإيرانية العراقية (1980 – 1988).

وقال علوي إن قوات بلاده الأمنية اتخذت جميع التدابير بشأن احتفالات الذكرى الـ40 للثورة، “وهو ما حال دون وقوع حوادث”.

وأضاف “جرى يوم الجمعة القبض على 7 من عناصر داعش، كانوا يستعدون لتنفيذ هجوم”.

ولم يقدم علوي تفاصيل حول مكان توقيف المشتبه بهم، أو الموقع الذي كانوا يخططون لتنفيذ “الهجوم” فيه.

وتحيي إيران ذكرى ثورة عام 1979 عبر احتفالات تبلغ ذروتها الاثنين المقبل بتجمع حاشد في أنحاء البلاد.

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