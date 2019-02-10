العين يحسم القمة أمام الوحدة ويضغط على الشارقة المتصدر

2019/02/10 | 22:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أضاع نابولي صاحب المركز الثاني نحو ستة فرص واضحة ليتعادل سلبيا مع فيورنتينا ضمن دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم يوم السبت لينهي رابع مباراة له خارج ملعبه على التوالي في كافة المسابقات دون أن يسجل أي هدف.

ويتراجع نابولي، الذي انتهت آماله عمليا في الفوز باللقب الموسم الماضي بالهزيمة 3-صفر في نفس المباراة، بفارق ثماني نقاط خلف يوفنتوس المتصدر الذي سيحل ضيفا على ساسولو يوم الأحد.

وكان لورينزو لانتسيني أول لاعبي نابولي الذي أضاعوا فرصة افتتاح التسجيل عندما سدد الكرة فوق العارضة عقب تصدي البان لافون لتسديدة بيتور جيلينسكي.

وسدد خوسيه كاييخون فوق العارضة إثر تمريرة عرضية من دريس ميرتنز، قبل أن يهدر ميرتنز نفسه الفرصة من مكان جيد ليسدد مباشرة باتجاه لافون من مسافة قريبة مع استمرار إضاعة المزيد من فرص التهديف.

وتواصلت الفرص مع بداية الشوط الثاني وتصدى لافون بشكل رائع لمحاولتين من جيلينسكي وفابيان رويز بعد تسديدتين من مسافة قريبة.

وكان لزاما على فيورنتينا أن يخوض آخر خمس دقائق بعشرة لاعبين بعد خروج جيرمان بيزلا مصابا بعد استنفاد كافة التغييرات وكان نابولي قريبا مرتين من هز الشباك في الوقت المحتسب بدل الضائع.

وتأخر اركاديوش ميليك بعض الشيء في التعامل مع عرضية كاييخون عند القائم البعيد قبل أن يسدد الكرة في يدي لافون من مسافة قريبة.

وسنحت بعض الفرص لفيورنتينا صاحب المركز التاسع وكان أفضلها لصالح جورادن فريتو الذي واجه تصديا رائعا من اليكس ميريت حارس نابولي.

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