2019/02/10 | 22:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد- العراق اليوم:

ذكر النائب الاداري لرئيس هيئة رعاية ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة في وزارة العمل والشؤون الاجتماع...





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( العمل والداخلية :خط طوارئ للاطفال في حال تعرضهم للعنف في البيت او المدرسة) نشر أولاً على موقع (العراق اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( العمل والداخلية :خط طوارئ للاطفال في حال تعرضهم للعنف في البيت او المدرسة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العراق اليوم).