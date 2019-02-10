أربع هرمونات مسؤولة عن تحديد مستوى سعادة الإنسان

2019/02/10 | 22:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

منوعات ,

2019/02/11 00:08

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بغداد- العراق اليوم:نشر موقع مختص بمراقبة وتقييم فعاليات وانشطة الانسان، وتأثير ذلك على صحته وحياته بشكل عام، موضحا أهم أربع هرمونات مسؤولة عن ذلك، وهي:1- Endorphins2- Dopamine3- Serotonin4- Oxytocin

أولاً : Endorphinعندما نذهب للنادي الرياضي أو نمارس الرياضة فإن الجسم يفرز هذا الهرمون كي يتغلب على إحساس الألم التي تسببه التمرينات و هذا هو سبب الإحساس بالمتعة عند ممارسة الرياضة، كما أن الضحك طريقة جيدة لإفراز الإندروفين.نحن نحتاج على الأقل 30 دقيقة يومياً مشاهدة أشياء مضحكة و مسلية أو ممارسة الرياضة كي نحصل على جرعتنا اليومية من الإندروفين.

ثانياً : Dopamineفي رحلة الحياة كل منا يحقق مهام كثيرة سواء كبيرة أو صغيرة ، شعور الإنجاز هذا يتسبب في إفراز الدوبامين بنسب متفاوتة و كذلك عندما نتلقى التقدير مقابل أي عمل أنجزناه ، كما أن أي عمل يجعلنا نشعر بالفخر فإن الجسم يفرز هذا الهرمون و الذي بدوره يرفع مستوى شعورنا بالسعادة .هذا ما يوضح لماذا ربّات المنزل في أغلب الأحيات يكنَّ غير سعيدات (لأنو نادراً ليحصلوا على التقدير والعرفان المناسبين لكمية المجهودات اللي بيبذلوها كل يوم )

ثالثاً : Serotoninيأتي عندما نفيد الآخرين ، أي عندما نتخطى أنفسنا و نكون قادرين على العطاء للطبيعة أو للمجتمع، حتى ولو كانت مشاركة معلومة مفيدة مع الغير أو كتابة بوست مفيد على الإنترنت أو إجابة شخص على سؤال ما ، جميع ما ذكر يجعل الجسم يفرز السيروتونين و بالتالي تسبب الإحساس بالسعادة .

رابعاً : Oxytocinيتم إفرازه عند التقرب من الأشخاص ، عند المصافحة ، عند الحضن و لهذا السبب يجب علينا حضن طفل صغير مزاجه مضطرب كي يزداد لديه هذا الهرمون و يشعر بالسعادة من جديد .

ملخص لما سبق :ببساطة علينا :*أن نمارس الرياضة كل يوم من أجل الأندروفين

* أن نحقق إنجازات ولو صغيرة كل يوم من أجل الدوبامين

* أن نكون نافعين لغيرنا من أجل السيروتونين

* أن نحضن الأولاد أو الأصدقاء و الأهل من أجل الأوكسيتوسينوالسؤال هو فيما يخص الانسان العراقي، هل لديه الوقت او القابلية للقيام بما مذكور أعلاه، والمشاكل والاحباطات تحيط به من كل الجوانب؟ومع ذلك نقول : لا يأس مع الحياة.

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