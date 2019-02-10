بسبب خلاف عشائري.. تعرض منزل ضابط رفيع إلى هجوم مسلح جنوبي ذي قار

2019/02/10 | 22:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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شبكة اخبار الناصرية:

افاد مصدر محلي بقضاء سوق الشيوخ جنوب محافظة ذي قار، اليوم الأحد، بأن منزل ضابط رفيع في القضاء تعرض لهجوم مسلح.

شبكة اخبار الناصرية:افاد مصدر محلي بقضاء سوق الشيوخ جنوب محافظة ذي قار، اليوم الأحد، بأن منزل ضابط رفيع في القضاء تعرض لهجوم مسلح.

وذكر المصدر لشبكة اخبار الناصرية، ان " منزل ضابط جيش برتبة مقدم تعرض الى هجوم مسلح بقذائف RBG في منطقة العساكرة بقضاء سوق الشيوخ جنوبي محافظة ذي قار"، لافتا إلى أن " الهجوم خلف اضرار مادية جسيمة في المكان".

وبين المصدر، أن " الهجوم المسلح على منزل الضابط كان نتيجة خلافات عشائرية سابقة بسبب الديون المالية ".

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