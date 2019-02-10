الحشد يحبط هجوماً انتحارياً لداعش ويلقي القبض على خلية سرية غربي نينوى

2019/02/10 | 22:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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احبطت قوات الحشد الشعبي، الاحد، هجوما انتحاريا لتنظيم “داعش” الإرهابي في قاطع عمليات نينوى بقضاء البعاج غرب المحافظة، فيما القت القبض على خلية سرية مطلوبة للقوات الامنية.

وقال اعلام الحشد في بيان , إن قوات اللواء 33 في الحشد الشعبي تصدت لمجموعة ارهابية بواسطة كمين محكم بعد ورود معلومات مؤكدة تُفيد بأستهداف القطعات المنتشرة غرب نينوى في المحور السادس لعمليات الحشد الشعبي بواسطة انتحاريين.

وأضاف ان العملية اسفرت عن مقتل اثنين من الإرهابيين واعتقال ثلاثة منهم ضمنهم امرأة، مبينا أن المجموعة الارهابية تُعتبر من المجموعات المهمة والمطلوبة للقوات الأمنية ولديها عمليات تخريبية داخل العراق وسوريا ومنهم من لا يزال مستمراً بأعمالهِ الإرهابية في سوريا.

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