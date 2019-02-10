الحزبان الرئيسان بكوردستان ينتهيان من مسودة اتفاق

2019/02/10 | 22:56

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شفق نيوز/ كشف سعدي أحمد بيره، المتحدث باسم المكتب السياسي، عن الانتهاء من كتابة مسودة الاتفاق السياسي بين الاتحاد الوطني والديمقراطي الكوردستاني، فيما اشار الى انه سيتم توقيع المسودة قبل الـ 18 من شهر شباط الجاريوقال بيره، انه تم الانتهاء من كتابة مسودة الاتفاق السياسي بين الاتحاد الوطني والديمقراطي الكوردستاني، مشيرا الى ان الاتفاق بين الجانبين مهم لاقليم كوردستان في هذه المرحلة، ويمثل ضمانا للشراكة الحقيقية.واكد بيره، انه قبل الـ 18 من شهر شباط الجاري، سيتجمع الحزبان لتوقيع مسودة الاتفاق.‎ومنذ اجراء الانتخابات التشريعية الكوردستانية في ايلول الماضي، واعلان نتائجها خاضت الاحزاب والاطراف الكوردستانية عدة جولات من المفاوضات والحوارات للاتفاق على صيغة لتشكيل الكابينة الجديدة لحكومة الاقليم، وعلى مايبدو وصلت لمراحلها الاخيرة.ورشح الحزب الديمقراطي الكوردستاني الرئيس الحالي لحكومة الاقليم ونائب رئيسه نيجيرفان بارزاني لرئاسة الاقليم فيما رشح مستشار مجلس امن الاقليم مسرور بارزاني لرئاسة حكومة الاقليم.وحصد الديمقراطي 45 مقعدا من مقاعد برلمان كوردستان المؤلف من 111 مقعدا مبتعدا عن اقرب منافسيه الاتحاد الوطني الكوردستاني الذي تحصل على 21 مقعدا بفارق مريح.

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