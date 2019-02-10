جديد قضية “الفيديوهات الإباحية” المصرية: توّرط  150 فنانة فيها

2019/02/10 | 22:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس في تطور مفاجئ لقضية “الفيديوهات الإباحية” التي أثارت ضجة كبيرة في مصر بطلتاها الممثلتان منى فاروق وشيما الحاج، نشرت مجلة سيدتي ، تقريرا أكدت فيه أن تحريات المباحث بدأت تتشعب، بعدما وصلتها أدلة تكشف تورط أكثر من 150 فنانة في قضية تسجيلات مخرج شهير، إضافة إلى شبهة تسهيل الدعارة بين “بعض نجمات الفن […]

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