التخطيط تطلقُ مبادرة وطنية لإستثمار الإختراعات العراقية الواعدة

2019/02/10 | 22:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن وزير التخطيط الدكتور نوري الدليمي، اليوم الأحد، إطلاق مبادرة وطنية لتبني براءات الإختراع العراقية الواعدة.وذكر بيان لوزارة التخطيط في بيان، ان "الدليمي إطلق مبادرة وطنية لتبني براءات الإختراع العراقية الواعدة، واستثمارها في القطاعين العام والخاص، وذلك في ظل سعي معاليه لتحقيق رؤية الوزارة للتنمية والتنمية المستدامة لعراق ٢٠٣٠".

ووجه الدليمي بحسب البيان بـ"تشكيل لجنة من وزارة التخطيط لمتابعة براءات الإختراع العراقية المُسجلة، ومساعدة المخترعين في تسجيل ما هو غير مسجل منها لضمان حقوقهم، والإطلاع على ما يمكن استثماره من هذه الإختراعات، بعد مخاطبة الجهات الحكومية المعنية، والجهات ذات الشأن في القطاع الخاص".

واكد "أهمية توحيد الجهود المعنية لمتابعة ورعاية المبدعين، وتوفير جميع السبل الكفيلة بتطويرهم، وتبني مشاريعهم واستثمار الناجع منها، لخدمة العراق، وتطوير المنتج الوطني".

ودعا إلى " التواصل مع الكفاءات العراقية المغتربة، ودعوتها للعودة الى العراق، والمساهمة في بنائه، وبناء جيل جديد من الكفاءات، مشدداً على أهمية تعزيز مذكرات التفاهم لتطوير الخبرات العراقية المحلية".انتهى/س

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