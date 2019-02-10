2019/02/10 | 22:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة اكد نادي الزوراء الرياضي، الاحد، أن مدرب الفريق الكروي ايوب اوديشو، باقٍ في منصبه ولا صحة لانباء استقالته.وقال الناطق الاعلامي لنادي الزوراء عبد الرحمن رشيد في بيان رسمي للنادي، تلقت وكالة/ المعلومة/ نسخة منه، إن “الاحاديث التي ظهرت مؤخراً حول رغبة المدرب ايوب اوديشو في تقديم استقالته من تدريب الزوراء بعد غيابه […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نادي الزوراء: اوديشو باقٍ مع النوارس) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نادي الزوراء: اوديشو باقٍ مع النوارس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).