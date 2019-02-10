2019/02/10 | 23:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة أعلنت شركة “إل جي” عن تطويرها لتقنيات جديدة ستغير آلية عمل كاميرات الهواتف.وتضم هذه التقنيات حساسات ضوئية متطورة ستساعد كاميرات الهواتف على التعرف على وجوه المستخدمين بشكل أدق مما يحصل في كاميرات الهواتف الحالية، والأهم من ذلك هو أنها ستمكن الكاميرا من التقاط صور وفيديوهات ثلاثية الأبعاد.كما تعمل “إل جي” أيضا […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (“إل جي” تطور تقنيات جديدة للهواتف) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (“إل جي” تطور تقنيات جديدة للهواتف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).