2019/02/10 | 23:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع / نادي الزوراء يصدر توضيحا حول انباء استقالة اوديشو

10/02/2019 23:00:00 PM |

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واع / بغداد / ز.أ

اصدر نادي الزوراء، الاحد ، توضيحاً حول الانباء التي اشارت الى استقالة مدرب الفريق الكروي ايوب اوديشو.

وذكر بيان للناطق الاعلامي باسم نادي الزوراء عبد الرحمن رشيد تلقته ( وكالة انباء الاعلان العراقي / واع ) إن "الاحاديث التي ظهرت مؤخراً حول رغبة المدرب ايوب اوديشو في تقديم استقالته من تدريب الزوراء بعد غيابه اليوم عن قيادة الفريق في مباراة ودية امام الدفاع المدني، عارية عن الصحة".

واكد رشيد، ان "هذا الكلام غير دقيق اطلاقاً وغياب الكابتن عن مباراة الفريق اليوم بسبب تعرضه لوعكة صحية وسيقود تدريبات الفريق يوم غد"، مطالباً في الوقت نفسه بعض الاعلاميين بـ"التأكد من صحة المعلومات قبل النشر".

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