ليبيا تحظر الطيران في المنطقة الجنوبية

2019/02/10 | 23:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة أعلنت غرفة عمليات القوات الجوية الليبية، اليوم الأحد، عن حظر الطيران من وإلى مطارات ومهابط المنطقة الجنوبية.ونشرت صفحة “الناطق الرسمي باسم القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية” عبر موقع فيسبوك بيانا جاء فيه “تعلن غرفة عمليات القوات الجوية أن الهبوط والإقلاع من وإلي مطارات ومهابط المنطقة الجنوبية محظور إلا بعد موافقة غرفة […]

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