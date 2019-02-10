النجف يخطف نقطة من الشرطة بقمة الشعب

2019/02/10 | 23:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:خطف فريق النجف لكرة القدم، اليوم الاحد، نقطة ثمينة من مستضيفه فريق الشرطة عندما خرج معه متعادلا بهدف لمثله.وجرت المباراة بين الفريقين على ارضية ملعب الشعب الدولي، لحساب الدور السادس عشر من المرحلة الاولى من الدوري العراقي الممتاز.

تقدم فريق النجف أولا بهدف عبر لاعبه حسين سلمان في الدقيقة 26، ثم استطاع الشرطة تعديل الكفة عبر لاعبه المحترف معروف يوسف في الدقيقة 63، ليخرج كلا الفريقين بنقطة.وفي ضوء نتيجة التعادل ارتفع رصيد فريق الشرطة الى 37 نقطة بصدارة الترتيب، بينما اصبح رصيد النجف 18 نقطة في المركز 11 بجدول الترتيب.

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