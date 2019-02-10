ساري بعد فضيحة مانشستر سيتي: اسألوا النادي عن مستقبلي فأنا مشغول بتحليل المباراة

2019/02/10 | 23:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يوسف حمدي فيسبوك تويتر تحدث المدرب الإيطالي ماوريسيو ساري حول الخسارة الكبيرة التي تعرض لها تشيلسي أمام مانشستر سيتي، مؤكدًا أنه لا أحد كان يتوقع ذلك.

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وسقط تشيلسي أمام مانشستر سيتي بستة أهداف كاملة مقابل لا شيء، في المباراة التي احتضنها ملعب الاتحاد مساء الأحد.

وعقب المباراة، أعلن ساري أنه لا يفكر في مستققبله في الوقت الحالي، وإنما تركيزه منصب فقط على تحليل المباراة والبحث عن الأخطاء التي ارتكبها الفريق.

وقال ساري: "الأسبوع الماضي كان جيدًا، خلال التدريبات ظهر الفريق مستعد فينًا وتقنيًا وبدنيًا للمباراة، وكان لدينا الدافع اليوم من أجل المنافسة، ولكن لا أعلم كيف سارت الأمور هكذا"

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وأضاف: "ارتكبنا العديد من الأخطاء، مقابل ذلك لعب مانشستر سيتي مباراة كبيرة، واستحق الفوز بنتيجة كبيرة لأنه ظهر مثاليًا فوق العادة"

وتابع: "لا أفكر في مستقبلي، هذه الأمور من الممكن أن تتواصلوا فيها مع إدارة النادي، الآن فقط أنا بصدد تحليل المباراة، والبحث عن الأخطاء من أجل تفاديها مستقبلًا"

بعد الوداع..



رسالة إيميليانو سالا التي لم يكتبها

ونفى ماوريسيو ساري أن يكون قد تجاهل بيب جوارديولا متعمدًا، حيث أوضح أنه كان ذاهبًا للممر المؤدي للخروج ولم يره من الأساس.





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