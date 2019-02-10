بالصور .. الجوية يستعد للقاء باختاكور

2019/02/10 | 23:07

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يواصل فريق القوة الجوية تحضيراته في العاصمة الأوزبكية طشقند بعدما

خاض الحصة التدريبية الثانية له مساء اليوم الاحد تحضيراً لمباراة

باختاكور الأوزبكي بعد غد الثلاثاء.وتأتي مباراة باختاكور ضمن ملحق الدور التمهيدي المؤهل لدور المجموعات

لأبطال آسيا 2019.



بحسب بيان للنادي.وشهدت الحصة التدريبية الثانية تدريبات مكثفة لرفع الجاهزية وتطبيق

الواجبات التكتيكية الفنية للملاك التدريبي بقيادة المدرب باسم

قاسم.وسيخوض الصقور يوم غد الاثنين اخر حصة تدريبية له في طشقند والتي

ستكون على ملعب باختاكور الرئيسي “ملعب المباراة الرسمي.

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