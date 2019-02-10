تفجير 3 انتحاريين دواعش في نينوى والبحث عن آخرين

2019/02/10 | 23:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {نينوى: الفرات نيوز} فجرت قوة من حشد الجغايفة التابع للحشد العشائري 3 انتحاريين دواعش في قضاء البعاج في محافظة نينوى.

وذكر مراسل وكالة {الفرات نيوز} ان "ابناء الحشد تمكنوا من تفجير 3 أنتحاريين من داعش عند محاولتهم التسلل إلى قضاء البعاج فيما القوا القبض على 2 أخرين".كما نفذت قوات الحشد الشعبي والقوات الأمنية، الأحد، عملية تفتيش في مناطق حي الرسالة ضمن قاطع عمليات نينوى بحثا عن مطلوبين يرومون القيام بعمليات انتحارية.وذكر بين لاعلام الحشد ان العملية تهدف الى البحث عن مطلوبين يرومون القيام بعمليات انتحارية".انتهىبواسطة: احمد التمار

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