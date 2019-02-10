الحلبوسي يلتقي نظيريه الكويتي والسعودي في القاهرة

2019/02/10 | 23:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور

نيوز/ بغداد

بحث رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الأحد، مع نظيريه الكويتي والسعودي تطوير العلاقات وتعزيز التعاون والتنسيق البرلماني بين الطرفين.

وذكر

مكتبه في بيان تلقى “النور نيوز”نسخة منه ، ان “الحلبوسي بحث خلال لقائه

رئيس مجلس الشورى السعودي عبد الله الشيخ على هامش مشاركته في مؤتمر البرلمانات العربية

وسبل تعزيز التعاون والتنسيق في المجال البرلماني، فضلًا عن توحيد المواقف في المحافل

البرلمانية على الصعيدين العربي والدولي”.

وفي

لقاء منفصل بحث الحلبوسي مع نظيره الكويتي

مرزوق الغانم جملة من الملفات والقضايا ذات

الاهتمام المشترك، وتفعيل لجان الصداقة النيابية بين البلدين، فضلا عن تنشيط التعاون

بين العراق والكويت وسبل تطويرها وتعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين.

وأكد الحلبوسي لنظيره الكويتي أهمية توسيع آفاق التعاون في المجالات كافة، ولا سيما ملف الإعمار من خلال تشجيع المستثمرين على الاستثمار في العراق؛ لإعادة إعمار المدن المدمرة والمناطق التي تعاني نقصا في الخدمات، والمساهمة في جهود عودة النازحين والاستقرار”.

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