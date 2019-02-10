العيداني: يجب تطوير المنافذ الحدودية في البصرة

2019/02/10 | 23:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور

نيوز/ البصرة

أكد

محافظ البصرة اسعد العيداني، اليوم الاحد، على “ضرورة” تطوير المنافذ الحدودية

في المحافظة.

وقال

العيداني في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إنه “بحث مع رئيس هيأة

المنافذ الحدودية في العراق كاظم العقابي ضرورة تطوير منافذ البصرة الحدودية لا سيما

منفذي الشلامجة وسفوان فضلاً عن تطوير كافة مفاصل مطار البصرة الدولي”.





وأضاف،

أن “هناك لقاء سيكون بين رئيس هيأة المنافذ الحدودية والحكومة المحلية بشقيها

التنفيذي والتشريعي لمناقشة تطوير المنافذ الحدودية في المدينة”.

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