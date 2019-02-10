2019/02/10 | 23:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لم يستبعد البيت الأبيض، الأحد، احتمال حصول “إغلاق” حكومي جديد، إذا لم يتمّ التوصل إلى اتفاق بحلول 15 فبراير/ شباط مع الديمقراطيين في شأن تمويل الجدار، الذي يرغب الرئيس الأمريكي في بنائه على الحدود مع المكسيك.

وصرّح الأمين العام للبيت الأبيض بالوكالة، ميك مالفاني، لشبكة “فوكس نيوز”، أن “الإغلاق الحكومي لا يزال مطروحا في المبدأ، لا يمكننا الوصول إلى هنا، لكن هذا الخيار لا يزال متاحا للرئيس وسيبقى”.

وفي 25 يناير/ كانون الثاني، تم التوصل إلى اتفاق لإنهاء الشلل الجزئي للإدارات الأمريكية بعد 35 عاما من الإغلاق الأطول في تاريخ الولايات المتحدة.

وينصّ الاتفاق على تمويل الإدارات الفدراليّة المعنية حتى 15 فبراير/ شباط، موعد بدء “إغلاق” جديد محتمل بسبب عدم وجود اتفاق.

وقال الفريق المكلف إجراء المفاوضات والمؤلف من مسؤولين في الحزبين الجمهوري والديمقراطي، الجمعة، إنه متفائل بفرص التوصل إلى اتفاق قبل هذا الموعد.

لكن أحد المفاوضين الجمهوريين الأساسيين السناتور ريتشارد شيلبي أكد الأحد لشبكة “فوكس نيوز”، أن “المحادثات متعثرة”.

وأضاف “آمل في أن نتمكن من كسر الجمود، لأن الوقت ينفد”.

ويرى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الديمقراطيين الذين يفاوضون “لا يسمح لهم قادة (حزبهم) بالتوصل إلى اتفاق” و”يريدون إغلاقا”.

وكتب ترامب، في تغريدة الأحد، “لا يقترحون إلا القليل من المال للجدار الذي نحن في حاجة ماسة إليه على الحدود”.

ويحضر الرئيس، الإثنين، تجمعا انتخابيا في إل باسو (تكساس) قرب الحدود المكسيكية، حيث يُتوقع خروج تظاهرة مناهضة للجدار في الوقت نفسه.

وهدد مالفاني باللجوء إلى آلية طوارئ استثنائية لتوفير الأموال اللازمة لبناء الجدار.

وقال “سنأخذ المال الذي يمكننا الحصول عليه، وسنبحث بعدها عن مال في أمكنة أخرى بشكل قانوني بهدف تأمين هذه الحدود الجنوبية، سيتمّ بناؤه (الجدار) مع أو بدون الكونجرس”.

ويتيح قانون صادر العام 1976 للرئيس الأمريكي إعلان “حال طوارئ وطنية” تمنحه صلاحيات استثنائية، لكن خطوة من هذا القبيل ستثير معركة سياسية قضائية شرسة، لذلك لم يقدم ترامب على هذه الخطوة حتى الآن.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البيت الأبيض لا يستبعد احتمال حصول إغلاق حكومي جديد ) نشر أولاً على موقع (قناة الغد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البيت الأبيض لا يستبعد احتمال حصول إغلاق حكومي جديد ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الغد).