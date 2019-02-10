أمين عام منظمة الانتفاضة الشعبانية ينفي اقتحام مقرها في بغداد من قبل الحشد

2019/02/10 | 23:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفى الأمين العام لمنظمة الانتفاضة الشعبانية طالب عبدالوهاب الساعدي، الاحد، الانباء التي تناقلتها وسائل الاعلام بشأن اقتحام مقر المنظمة في بغداد من قبل قوة تابعة للحشد الشعبي.

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