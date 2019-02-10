2019/02/10 | 23:17

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بغداد اليوم - بغداد

أفاد مصدر امني، الاحد، بان القوات الامنية القت القبض على شخص حاول اختطاف امرأة ومتهمة ببيع فتيات في بغداد.

وقال المصدر لـ (بغداد اليوم)، إن "مكافحة اجرام بغداد القت القاء القبض على متهم لمحاولته (اختطاف امرأة) في منطقة بغداد الجديدة".

وأضاف، أنها "القت القبض ايضا على متهمة من قبل لجنة الاتجار بالبشر في جانب الكرخ لقيامها (ببيع وشراء الفتيات وممارسة اعمال السمسرة)، والقت القبض ايضا على متهم في منطقة الكاظمية هارب من مركز شرطة احداث الرصافة".

بغداد اليوم - بغداد

أعلن مركز الإعلام الأمني، اليوم الأحد، تفجير 77 عبوة ناسفة في مدينة الفلوجة جنوب شرقي محافظة الأنبار.

وذكر المركز في بيان له، تلقت "بغداد اليوم" نسخة منه، أن "مفارز المعالجة التابعة إلى سرية هندسة ميدان المستق

بغداد اليوم - متابعة

أعلن وزير الأمن الإيراني محمود علوي، اليوم الأحد، اعتقال الأجهزة الأمنية سبعة أشخاص، للاشتباه في صلتهم بتنظيم "داعش" كانوا يخططون لتنفيذ عمليات تخريبية.

ونقل التلفزيون الإيراني عن الوزير علوي، قوله "ألقينا ال

بغداد اليوم _ ديالى

كشف القيادي في الحشد الشعبي، جبار المعموري، الاحد، أرباح تنظيم داعش، من عمليات الخطف بمحافظة ديالى، خلال السنوات الأخيرة.

وقال جبار المعموري، في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "تنظيم داعش مارس اسلوب الخطف للمدنيين بعد 2

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