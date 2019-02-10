مابين القاف والفاء؟!

2019/02/10 | 23:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زيدان نجم لنكون صريحين مرة من كل مرتين ولانخدع انفسنا أولاً وبعضنا البعض ثانياً أو بالأحرى لنكون جريئين ونقف على بعض النقاط ونواجه الحقيقة ونترك تلك الأوهام والخيالات الواسعة التي أسسناها على مبدأ فارغ ولا أهمية له.فلنبدأ اولاً بنفسنا ونتغير داخلياً ونقبل انفسنا وحياتنا وواقعنا و علينا مواجهة الحقائق حتى لو دفعنا ثمنها غاليا، […]

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