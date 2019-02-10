صور: إيطاليا والعراق يستحوذان على جوائز مهرجان “أوال” المسرحي في البحرين

2019/02/10 | 23:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس اختتم مسرح “أوال”, الاحد, مهرجانه المسرحي الدولي الثاني عشر بحضور مدير إدارة الثقافة بهيئة البحرين للثقافة والاثار, هلا بنت محمد آل خليفة, وجمع من الداعمين والرعاة والفنانين والاعلاميين, وحصل العراق على جائزتين لعمل واحد كما ايطاليا.وخلال الحفل كرّم مسرح أوال الرعاة والداعمين للمهرجان، وكذلك أعضاء المسرح كما تم إعطاء العضوية الشرفية […]

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