عبد المهدي: حل مشكلة تلوث مياه الأنهر يمثل اولوية لعمل الحكومة

2019/02/10 | 23:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد رئيس مجلس الوزراء، عادل عبد المهدي، اليوم الاحد، ان حل مشكلة تلوث مياه الأنهر يمثل اولوية لعمل الحكومة.

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