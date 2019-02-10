حكومة الديوانية وقيادة الشرطة مع عشائر المحافظة يتخذون قرارات رسمية بشأن 'الدكة العشائرية'

2019/02/10 | 23:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتخذت قيادة شرطة الديوانية، مع الحكومة المحلية وعشائر المحافظة، اليوم الاحد، قرارات رسمية بشأن "الدكة العشائرية".

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