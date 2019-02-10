اتفاق بين وزارة الثقافة وامانة بغداد لتأهيل الابنية التراثية في شارع الرشيد ببغداد

2019/02/10 | 23:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتفقت وزارة الثقافة والسياحة والاثار مع امانة بغداد، اليوم الاحد، على تشكيل لجان مشتركة للمباشرة في اعادة تأهيل بعض الابنية التراثية في شارع الرشيد وسط بغداد.

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