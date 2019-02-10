يوفنتوس يغرد خارج السرب في إيطاليا

2019/02/10 | 23:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عاد يوفنتوس بفوز صريح من أرض مضيفه ساسوولو 3-صفر مستغلاً تعادل ملاحقه نابولي مع فيورنتينا سلباً ليبتعد عنه بفارق 11 نقطة في المرحلة الثالثة والعشرين من الدوري الإيطالي.وخاض فريق السيدة العجوز المباراة على وقع نتيجتين مخيبتين في الآونة الأخيرة بعد فقدانه لقبه بطلاً لكأس إيطاليا بخسارته أمام أتالانتا بثلاثية نظيفة، قبل أن يسقط في فخ التعادل على أرضه أمام بارما 3-3 في الدوري بعدما كان متقدماً 2-صفر و3-1.واستمر غياب قطبي دفاع يوفنتوس جورجيو كييليني وليوناردو بونوتشي بداعي الاصابة فحل بدلاً منهما دانييلي روغاني والأوروغوياني مارتن كاسيريس.بدأ ساسوولو المباراة بشكل جيد وسنحت له فرصتان لم يحسن استغلالها، قبل أن يدخل يوفنتوس أجواء المباراة تدريجياً وسدد البرتغالي كريستيانو رونالدو كرة مباغتة تصدى لها حارس ساسوولو أندريا كونسيليي دون أن يلتقطها ليتابعها الألماني المخضرم سامي خضيرة في الشباك (23).ودانت السيطرة ليوفنتوس على مجريات اللعب وأضاف رونالدو الهدف الثاني من كرة رأسية (70) قبل أن يمرر كرة حاسمة باتجاه البديل الألماني إيمري جان ليسدد الأخير كرة زاحفة بيسراه بعيداً عن متناول حارس ساسوولو (86).وتنتظر يوفنتوس مواجهة غاية في الصعوبة أمام أتلتيكو مدريد الإسباني في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا بعد 10 أيام علماً بأن الأخير يستضيف النهائي القاري على ملعبه "واندا متروبوليتانو".أتالانتا رابعاً مؤقتاًصعد أتالانتا مؤقتاً إلى المركز الرابع، آخر المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا، بفوزه الصعب على ضيفه سبال 2-1 في انتظار نتيجة مباراة ميلان وضيفه كالياري في وقت لاحق.ورفع أتالانتا رصيده إلى 38 نقطة بفارق الأهداف عن روما ولاتسيو اللذين خاضا العدد نفسه من المباريات، وبفارق نقطتين أمام ميلان.وتخلف أتالانتا صاحب أقوى هجوم في الدوري هذا الموسم (50 هدفاً مقابل 49 ليوفنتوس) أمام ضيفه بهدف سجله أندريا بيتانيا (8)، لكنه رد بهدفين في الشوط الثاني بواسطة السلوفيني جوزيب إيليسيتش (57) والكولومبي دوفان زاباتا (79).وفي مباريات أخرى ضمن المرحلة نفسها، تغلب تورينو على ضيفه أودينيزي بهدف سجله النيجيري أولا أينا (31)، في مباراة شهدت طرد لاعب الخاسر سيباستيان دي مايو في الدقيقة الأخيرة من المباراة.وسقط سمبدوريا على ملعبه أمام فروزينوني صاحب المركز التاسع عشر قبل الأخير بهدف سجله دانيال سيوفاني (25).وتراجع الخاسر إلى المركز التاسع لصالح تورينو الذي بات ثامن الترتيب.

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